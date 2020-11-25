Москва, 25 ноября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. Больше половины жителей Москвы признали, что для комфортной городской среды им не хватает медицинских учреждений. Об этом 25 ноября сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на онлайн-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Поликлиника

«В ноябре проводили опрос, 54% опрошенных говорят, что больницы и поликлиники нужно строить в первую очередь, чтобы город был комфортным. Всего год назад в аналогичном опросе только 41% говорили о больницах и поликлиниках как о первоочередной необходимости», — сказал Федотов.

На втором и третьем месте по итогам опроса оказались детские сады и детские поликлиники — 47,9% и 45,6% соответственно.