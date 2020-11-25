Санкт-Петербург, 25 ноября, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Петербургские «Адмиралтейские верфи» готовят к спуску на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) «Северный полюс». Об этом 25 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судостроительного предприятия.

АО «Адмиралтейские верфи» Платформа «Северный полюс»

Платформа «Северный полюс» заказана Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). В задачи исследовательского судна будет входить проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане.

«Данное научно-экспедиционное судно не имеет аналогов в мире. «Северный полюс» способен самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет», — пояснили судостроители.

Научный центр ЛСП оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан на одновременную работу 34 научных сотрудников. Также «Северный полюс» будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.

Ледостойкая платформа «Северный полюс» после ввода в эксплуатацию возобновит традиционную работу российских дрейфующих станций в Арктическом регионе.

Торжественная церемония спуска платформы на воду запланирована на 18 декабря 2020 года.