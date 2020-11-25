Москва, 25 ноября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Нефть продолжила развивать восходящий импульс на торгах 24 ноября, добравшись до уровня $48 за баррель на волне всеобщего оптимизма, захлестнувшего мировые фондовые рынки и впервые в истории отправившего американский индекс Dow Jones за пределы отметки 30 000, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 25 ноября, с утра нефть марки Brent продолжает дорожать, передвинув максимумы начала марта до $48,60 и по-прежнему целясь на психологический уровень $50.

Участники рынка, сосредоточившись на сугубо бычьих факторах, проигнорировали вчерашний отчет API, который отразил рост запасов сырой нефти в Штатах почти на 4 млн баррелей на прошлой неделе против прогноза увеличения на символические 126 тыс. баррелей, тогда как запасы бензина увеличились на 1,3 млн баррелей.

Несмотря на не самую радужную картину, трейдеры отмахнулись от статистики, продолжив покупать фьючерсы в надежде не скорый старт вакцинации, победу над вирусом и восстановление мировой экономики, а вместе с ней и глобального спроса на энергоносители.

Также участники рынка уповают на предстоящее заседание ОПЕК+, в ходе которого участникам предстоит решить дальнейшую судьбу сделки. Если альянс все же воздержится от наращивания добычи с января и продлит ограничения хотя бы на первый квартал, это поддержит рынок нефти.

Но пока прогнозы относительно вердикта картеля и его союзников неоднозначны, тем более что Россия вчера дала понять, что пока не готова высказать свою позицию относительно потенциального изменения параметров соглашения.

В этом контексте текущее ралли цен выглядит более хрупким по мере приближения к отметке $50 и рискует забуксовать в районе этого важного уровня», — считает эксперт.

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