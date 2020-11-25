Москва, 25 ноября, 2020, 10:04 — ИА Регнум. В России пресечена деятельность террористической ячейки, планировавшей теракты в Московском регионе. Об этом 25 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Согласно информации, сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), её участники готовились совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе.

Возбуждено уголовное дело, во Владимирской области задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, один из участников группы.

Во время следственных действий в местах пребывания членов ячейки нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, а также другие предметы и документы.

В ФСБ располагают данными, что ячейка была создана также для финансирования терроризма и поиска новых членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).