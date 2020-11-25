Москва, 25 ноября, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что Пенсионный фонд России в скором времени может быть упразднён, вызвало шквал комментариев в сети. Граждане выразили мнение 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

"Все отчисления, из всевозможных источников, якобы в Пенсионный фонд поступают в Минфин, который плюсует бюджетные дотации и направляет в Пенсионный фонд. Пенсионный фонд распределяет средства пенсионерам в соответствии с законодательством. Просто и доходчиво», — пишет Вениамин Ш.

Многие комментаторы отнеслись с большим интересом к высказыванию Жириновского. Но тем не мене, его высказывание можно считать только предположением и не ждать, что данный прогноз обязательно сбудется.

«Высказывания от Жириновского — это всегда интересно. Он обладает харизмой, и все его фразы быстро идут в народ. Вот и сейчас он «бомбанул» по повестке дня. Хотя, если подумать, вполне логично. В целях экономии упразднить чиновников Пенсионного фонда и выплачивать пенсии напрямую из бюджета. Но почти всегда его высказывания — это всего лишь теории. В этом вопросе нужно все просчитать, учитывая все нюансы, а потом делать официальные заявления», — написал Богдан Б.

Другие решили, что данное упразднение было бы крайне логичным, в связи с низкой эффективностью деятельности данной организации. Более того, люди предложили упразднить еще ряд структур, потому что, как они считают, те не справляются со своей задачей.

«Это логичное и правильное заявление Жириновского, можно ещё упразднить фонд медицинского страхования и не ждать, когда он обанкротится. Цифровизация даёт возможность прямого финансирования, минуя посредников», — считает пользователь под псевдонимом Цезарь.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что упразднение Пенсионного фонда обязательно произойдёт, ведь правительству оказалось тяжело содержать не только большое количество пенсионеров, но и саму разросшуюся структуру.

«Да ларчик просто открывался. Денег нет даже после людоедской антипенсионной реформы. Теперь под нож пойдут сотрудники ПФР. Они не нужны системе, падаем, скидывают балласт. В налоговую уйдут эти функции. А потом и многие управленческие функции уйдут в налоговую. А потом лишними станут чиновники на местах. Но радоваться простым людям, думаю, не стоит. Не ради наших интересов этот супер-пупер цифровой контроль затевается», — поделился мнением Contango Speculatores.

Напомним, 24 ноября лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал скорую ликвидацию Пенсионного фонда РФ на фоне цифровизации экономики.