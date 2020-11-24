Париж, 25 ноября, 2020, 01:21 — ИА Регнум. Общенациональный карантин, введенный в начале ноября во Франции, может быть полностью отменен с 15 декабря, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к нации.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

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По его словам, после этого в стране введут комендантский час с 21:00 до 07:00, который не будет действовать только в канун Рождества и Нового года — 24 и 31 декабря.

Глава государства также отметил, что, несмотря на отмену локдауна, во Франции по-прежнему будут закрыты бары, рестораны парки и аттракционы. Также под запретом останутся крупные собрания и праздничные мероприятия. При этом кинотеатрам, театрам и музеям разрешат принимать посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация от коронавируса во Франции начнется «в конце декабря — начале января».