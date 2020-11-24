Женева, Швейцария, 25 ноября, 2020, 00:45 — ИА Регнум. Число заразившихся коронавирусом на неделе с 16 по 22 ноября превысило четыре миллиона, что является самым высоким показателем с начала пандемии, сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

International Labour Organization ILO Термометрия у входа в Центральный госпиталь Булавайо, Зимбабве

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"Зарегистрирован 4 060 891 новый случай заражения и 67 221 летальный исход», — подвели итог в ВОЗ за прошлую неделю.

В организации добавили, что оба показателя выше значений за предыдущие семь дней, когда было выявлено 3 977 223 новых заболевших, а умерли 59 699 человек.

Несмотря на зафиксированный «рекорд», в ВОЗ полагают, что в мире началось «замедление глобальных темпов» пандемии.