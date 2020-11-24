Анкара, 24 ноября, 2020, 20:11 — ИА Регнум. В Турции за последние сутки зафиксирован 7381 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 460 916 человек. Такие данные приводит 24 ноября министерство здравоохранения республики.

Russian.news.cn Турецкие граждане в медицинских масках в общественном транспорте

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Сообщается также, что за последние сутки в больницах Турции скончался ещё 161 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 12 672.

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Турции стремительно увеличивается и бьёт рекорды уже четвёртый день подряд. Накануне министерство здравоохранения страны сообщало о 6713 новых случаях, за день до этого — 6017 случаях, а днём ранее — 5532 случаях.