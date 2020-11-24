Москва, 24 ноября, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Почти две тыс. беженцев из Нагорного Карабаха вернулись в свои дома за последние сутки, сообщил 24 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Автобусы с беженцами прибыли в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев

По его словам, с учетом этих данных общее число вернувшихся жителей Нагорного Карабаха составляет более 13 тыс. человек.

«За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 1 тыс. 895 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», — рассказал Конашенков.

«В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 13 тыс. жителей Нагорного Карабаха», — отметил он.

Кроме того, во взаимодействии с российскими миротворцами и сотрудниками Международного комитета Красного Креста продолжаются мероприятия по поиску и обмену телами погибших, для которых организованы совместные группы из представителей вооруженных сил Азербайджана и МЧС Нагорного Карабаха.