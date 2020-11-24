Ялта, Крым, 24 ноября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Ялты Янина Павленко назначена на пост исполняющего главы администрации города. Решение принято депутатами Ялтинского горсовета 24 ноября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Администрация города Ялты. Крым

Павленко поблагодарила депутатов за доверие. Она отметила, что рассчитывает на поддержку стратегической программы развития города, которую она намерена представить, а конкурсе на пост главы города, сообщил «Крыминформ».

Также горсовет Ялты принял решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Ялты 22 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Ялтинский горсовет согласовал на пост первого заместителя главы администрации Ялты Янину Павленко, до этого руководившую ПАО «Массандра». Прежний глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался в октябре.