Красногорск, 24 ноября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Власти не планируют вводить новые ограничения для профилактики распространения коронавируса в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Драй ИА REGNUM Новый год

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"Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять. Но говорят, мечтать не вредно, а мы очень надеемся», — сказал Воробьев.

Также глава региона не исключил, что вакцинация населения даст возможность для снятия ограничений.