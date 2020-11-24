Москва, 24 ноября, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Россия смогла внести значительный вклад в урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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"Россией в последнее время предпринимается ряд усилий, и немалых усилий, в качестве посредника в урегулировании одного из застарелых конфликтов: мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлёкшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении», — заявил Путин.

При этом Россия следует ключевым договорённостям, достигнумыми в Минской группе ОБСЕ, отметил президент.

«Главное, чего удалось добиться — остановить кровопролитие. Зафиксировать в трёхстороннем заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министром Армении установление перемирие», — указал он.

«Сейчас направленный в регион, в соответствии с упомянутым заявлением, российский миротворческий контингент осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, гражданских лиц, сопровождает возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы. Обстановка в целом стабилизируется», — отметил Путин.