Захват детей в заложники в Колпино — трансляция
Вооруженный топором мужчина удерживает шестерых детей в одной из квартир на Пролетарской улице в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). По предварительным данным, это местный житель, которому около 40 лет. К месту ЧП стянуты сотрудники силовых структур и медики. Мотивы преступника и требования выясняются.
«Мужчина выгнал жену и обещает убить всех топором, если не будут выполнены его требования», — говорилось в первых сообщениях о ЧП в Колпино, которые распространили СМИ.
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По предварительным данным, детей в Колпино удерживает в заложниках местный житель — Денис Бельтюков, которому 38 лет.
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Крики детей, которых захватил мужчина в городе в Колпино и угрожает убить, слышны по всему двору дома, где разворачиваются события. Об этом 24 ноября сообщили очевидцы телеканалу «Санкт-Петербург».
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Прежде чем захватить шестерых детей в Колпино, злоумышленник — их отец — выгнал из дома на улицу свою жену. Она и обратилась в полицию за помощью. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Подробности в материале: Перед захватом детей в Колпино преступник выгнал жену
К месту захвата детей в заложники в Колпино под Петербургом прибыло спецподразделение «Гром». Пока продолжаются переговоры.
Об этом: К месту захвата детей в Колпино прибыл спецназ «Гром»
Многодетный отец, который удерживает шестерых детей в квартире в городе Колпино, отрицает, что они находятся у него в заложниках.
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Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в Колпино, состоит на учете у психиатра, сообщили в районной администрации. По имеющимся данным, несколько дне назад у него было зафиксировано обострение психиатрического заболевания, после чего медики прописали ему лекарственные препараты.
Захватившего в заложники шесть детей многодетного отца в Колпино удалось утихомирить. Об этом 24 ноября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.
Читайте подробнее: Захватившего в заложники детей мужчину в Колпино удалось утихомирить
Проживающая в Колпино многодетная семья, глава которой удерживает в заложниках детей, угрожая топором, считается неблагополучной и состоит на контроле у подразделения по делам несовершеннолетних.
Спецподразделения Росгвардии в Колпино готовятся штурмовать квартиру с шестью детьми, которых удерживает в заложниках пьяный отец в квартире на первом этаже на улице Пролетарской. Об этом 24 ноября сообщают очевидцы.
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По данным Telegram-канала Mash, предполагаемый захватчик детей в Колпино Денис Бельтюков зарабатывает на жизнь ремонтом квартир. С женой Ольгой он в браке около 10 лет, у них есть трое общих детей. Ещё трое детей — от предыдущих отношений женщины. Пара переехала под Петербург из Архангельска.
Соседи пытались уговорить выйти на улицу захватчика детей в Колпино, когда увидели, что мужчина угрожает ребенку ножом. Об этом рассказывают очевидцы.
Об этом: Соседи пытались уговорить выйти на улицу захватчика в Колпино
Взявший в заложники шестерых детей житель города Колпино требует привести к нему супругу, мать детей, которая находится рядом с домом. Минувшей ночью у них произошла ссора.
Подробности в материале: Взявший в заложники детей в Колпино требует привести к нему жену
Житель города Колпино под Петербургом Денис Бельтюков, который удерживает в заложниках шесть детей в квартире жилого дома, часто употребляет алкоголь и иногда — наркотики, и в таком состоянии он становится неадекватным. Об этом 24 ноября телеканалу «78» рассказал знакомый злоумышленника.
Подробности в материале: «Употребляет алкоголь и вещества» — знакомый захватчика детей в Колпино
Прокуратура Петербурга поставила на контроль проведение процессуальной проверки по факту захвата детей в заложники в Колпино. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Подробности в материале: Прокуратура взяла на контроль ситуацию с захватом заложников в Колпино
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла на контроль ситуацию с захватом шестерых детей 38-летним мужчиной в квартире в городе Колпино. Как уточнили в аппарате детского омбудсмена, выйти с ним на контакт представителям органов опеки пока не удается. Мужчина является отцом только двоих из шести детей.
Об этом: «Выйти на контакт пока не удаётся»: омбудсмен о ситуации в Колпино
Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в городе Колпино под Петербургом, добровольно отпустил детей, не дожидаясь штурма. Мужчина вышел во двор, где его забрала полиция.
Читайте подробнее: Захватчик детей в Колпино сдался без штурма, дети не пострадали
Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей своей супруги в городе Колпино, находился в длительном запое, но отказался лечиться.
Об этом: Державший детей в Колпино мужчина был в длительном запое
Мужчина, который почти пять часов удерживал шестерых детей в квартире в Колпино, решил отпустить заложников и сдаться полиции в результате разговора с районным прокурором. Об этом 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Подробности в материале: Захватчика детей в Колпино уговорил сдаться прокурор
Возбуждено уголовное дело по факту захвата шестерых детей в заложники в городе Колпино.
Читайте подробнее: Возбуждено уголовное дело по факту захвата детей в Колпино
В полиции Санкт-Петербурга официально подтвердили, что находившиеся несколько часов в заложниках в Колпино шестеро детей не пострадали.
«Мужчина, удерживавший шестерых детей в квартире одного из домов по Пролетарской улице, после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов сдался. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Официальный комментарий по семье из Колпино от аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
При первичном осмотре всех шестерых детей, которые на пять часов оказались в заложниках у неадекватного мужчины в городе Колпино, врачи диагностировали у нескольких из них признаки ОРВИ и ссадины.
Читайте подробнее: Стало известно состояние детей, побывавших в заложниках в Колпино
Уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который несколько часов удерживал шестерых детей своей 34-летней сожительницы в Колпино, возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «г» и «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. Такое преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
«В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются экспертизы, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в официальном сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
В квартиру в Колпино, где сегодня мужчина захватил в заложники детей, явилась их мать. Женщина рассказала, что муж ее избивал, а также угрожал детям.
Цитата 78.ru.
Как видно на кадрах iz.ru, в доме антисанитария, а на кроватях нет постельного белья. Кроме того выяснилось, что семья не платит за проживание и злоупотребляет алкоголем.
Цитата 78.ru.
Мать побывавших в заложниках детей:
«Первый раз поднял руку еще в Архангельске, он начал меня колотить месяц назад. так сильно он меня не бил. он пил как потерял работу, много. мальчишки сейчас в больнице, без травм не обошлось.<…> Угрожал и бил. Сильно бил. И ребра были сломаны, и нос — было все. Я просто боялась. <…>».
Цитата 78.ru.
Напомним, накануне, 24 ноября, в Санкт-Петербурге благополучно разрешилась драма с захватом малолетних заложников.
В разгар рабочего дня нетрезвый мужчина забаррикадировался в своей квартире вместе с шестью детьми, самому младшему из которых всего три года. Захватчик был вооружен ножом и топором. Он угрожал убить мальчиков, если не выяснит отношения с женой, которая незадолго до инцидента сбежала от смутьяна и вызвала полицию.
«Детей отправили в 22-ю детскую городскую больницу. Ими займутся органы опеки», — сообщил Александр Попейко, официальный представитель уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.