Вооруженный топором мужчина удерживает шестерых детей в одной из квартир на Пролетарской улице в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). По предварительным данным, это местный житель, которому около 40 лет. К месту ЧП стянуты сотрудники силовых структур и медики. Мотивы преступника и требования выясняются.

Полиция. Иван Шилов ИА REGNUM

14:09 24.11.2020 «Мужчина выгнал жену и обещает убить всех топором, если не будут выполнены его требования», — говорилось в первых сообщениях о ЧП в Колпино, которые распространили СМИ. Читайте также: В Колпино под Петербургом мужчина захватил шесть детей в заложники

14:10 24.11.2020 По предварительным данным, детей в Колпино удерживает в заложниках местный житель — Денис Бельтюков, которому 38 лет. Читайте также: Стала известна личность захватившего детей в Колпино

14:17 24.11.2020 Крики детей, которых захватил мужчина в городе в Колпино и угрожает убить, слышны по всему двору дома, где разворачиваются события. Об этом 24 ноября сообщили очевидцы телеканалу «Санкт-Петербург». Читайте также: Раздаются крики детей, захваченных в заложники в Колпино

14:27 24.11.2020 Прежде чем захватить шестерых детей в Колпино, злоумышленник — их отец — выгнал из дома на улицу свою жену. Она и обратилась в полицию за помощью. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подробности в материале: Перед захватом детей в Колпино преступник выгнал жену

14:30 24.11.2020 Страница в соцсети предполагаемого захватчика детей в Колпино

14:33 24.11.2020 К месту захвата детей в заложники в Колпино под Петербургом прибыло спецподразделение «Гром». Пока продолжаются переговоры. Об этом: К месту захвата детей в Колпино прибыл спецназ «Гром»

14:40 24.11.2020 Многодетный отец, который удерживает шестерых детей в квартире в городе Колпино, отрицает, что они находятся у него в заложниках. Читайте также: Мужчина в Колпино отрицает, что взял детей в заложники

14:41 24.11.2020 Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в Колпино, состоит на учете у психиатра, сообщили в районной администрации. По имеющимся данным, несколько дне назад у него было зафиксировано обострение психиатрического заболевания, после чего медики прописали ему лекарственные препараты.

14:44 24.11.2020 Захватившего в заложники шесть детей многодетного отца в Колпино удалось утихомирить. Об этом 24 ноября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. Читайте подробнее: Захватившего в заложники детей мужчину в Колпино удалось утихомирить

14:49 24.11.2020 Проживающая в Колпино многодетная семья, глава которой удерживает в заложниках детей, угрожая топором, считается неблагополучной и состоит на контроле у подразделения по делам несовершеннолетних.

15:05 24.11.2020 Спецподразделения Росгвардии в Колпино готовятся штурмовать квартиру с шестью детьми, которых удерживает в заложниках пьяный отец в квартире на первом этаже на улице Пролетарской. Об этом 24 ноября сообщают очевидцы. Читайте также: Спецназ готовится штурмовать квартиру с заложниками в Колпино

15:07 24.11.2020 Спецназ у подъезда дома, где мужчина взял в заложники детей. Скриншот страницы vk. comtv360

15:15 24.11.2020 По данным Telegram-канала Mash, предполагаемый захватчик детей в Колпино Денис Бельтюков зарабатывает на жизнь ремонтом квартир. С женой Ольгой он в браке около 10 лет, у них есть трое общих детей. Ещё трое детей — от предыдущих отношений женщины. Пара переехала под Петербург из Архангельска.

15:18 24.11.2020 Соседи пытались уговорить выйти на улицу захватчика детей в Колпино, когда увидели, что мужчина угрожает ребенку ножом. Об этом рассказывают очевидцы. Об этом: Соседи пытались уговорить выйти на улицу захватчика в Колпино

15:41 24.11.2020 Взявший в заложники шестерых детей житель города Колпино требует привести к нему супругу, мать детей, которая находится рядом с домом. Минувшей ночью у них произошла ссора. Подробности в материале: Взявший в заложники детей в Колпино требует привести к нему жену

15:59 24.11.2020 Житель города Колпино под Петербургом Денис Бельтюков, который удерживает в заложниках шесть детей в квартире жилого дома, часто употребляет алкоголь и иногда — наркотики, и в таком состоянии он становится неадекватным. Об этом 24 ноября телеканалу «78» рассказал знакомый злоумышленника. Подробности в материале: «Употребляет алкоголь и вещества» — знакомый захватчика детей в Колпино

16:18 24.11.2020 Прокуратура Петербурга поставила на контроль проведение процессуальной проверки по факту захвата детей в заложники в Колпино. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Подробности в материале: Прокуратура взяла на контроль ситуацию с захватом заложников в Колпино

16:45 24.11.2020 Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла на контроль ситуацию с захватом шестерых детей 38-летним мужчиной в квартире в городе Колпино. Как уточнили в аппарате детского омбудсмена, выйти с ним на контакт представителям органов опеки пока не удается. Мужчина является отцом только двоих из шести детей. Об этом: «Выйти на контакт пока не удаётся»: омбудсмен о ситуации в Колпино

16:49 24.11.2020 Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в городе Колпино под Петербургом, добровольно отпустил детей, не дожидаясь штурма. Мужчина вышел во двор, где его забрала полиция. Читайте подробнее: Захватчик детей в Колпино сдался без штурма, дети не пострадали

16:50 24.11.2020 Спецназ у дома, где мужчина взял в заложники детей. Скриншот страницы vk. comtv360

17:04 24.11.2020 Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей своей супруги в городе Колпино, находился в длительном запое, но отказался лечиться. Об этом: Державший детей в Колпино мужчина был в длительном запое

17:19 24.11.2020 Мужчина, который почти пять часов удерживал шестерых детей в квартире в Колпино, решил отпустить заложников и сдаться полиции в результате разговора с районным прокурором. Об этом 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подробности в материале: Захватчика детей в Колпино уговорил сдаться прокурор

17:25 24.11.2020 Возбуждено уголовное дело по факту захвата шестерых детей в заложники в городе Колпино. Читайте подробнее: Возбуждено уголовное дело по факту захвата детей в Колпино

17:39 24.11.2020 В полиции Санкт-Петербурга официально подтвердили, что находившиеся несколько часов в заложниках в Колпино шестеро детей не пострадали. «Мужчина, удерживавший шестерых детей в квартире одного из домов по Пролетарской улице, после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов сдался. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

17:41 24.11.2020 Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:20 24.11.2020 [[[video-0]]] Официальный комментарий по семье из Колпино от аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге

19:10 24.11.2020 При первичном осмотре всех шестерых детей, которые на пять часов оказались в заложниках у неадекватного мужчины в городе Колпино, врачи диагностировали у нескольких из них признаки ОРВИ и ссадины. Читайте подробнее: Стало известно состояние детей, побывавших в заложниках в Колпино

20:19 24.11.2020 Уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который несколько часов удерживал шестерых детей своей 34-летней сожительницы в Колпино, возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «г» и «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. Такое преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. «В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются экспертизы, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в официальном сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

21:33 24.11.2020 Полиция на месте происшествия в Колпино. Цитата из видео «Что происходит у дома в Колпино, где мужчина удерживает детей» пользователя Телеканал Санкт-Петербург LIVE. youtube.com.

07:44 В квартиру в Колпино, где сегодня мужчина захватил в заложники детей, явилась их мать. Женщина рассказала, что муж ее избивал, а также угрожал детям. Цитата 78.ru.

07:47 Как видно на кадрах iz.ru, в доме антисанитария, а на кроватях нет постельного белья. Кроме того выяснилось, что семья не платит за проживание и злоупотребляет алкоголем. Цитата 78.ru.

07:48 Мать побывавших в заложниках детей: «Первый раз поднял руку еще в Архангельске, он начал меня колотить месяц назад. так сильно он меня не бил. он пил как потерял работу, много. мальчишки сейчас в больнице, без травм не обошлось.<…> Угрожал и бил. Сильно бил. И ребра были сломаны, и нос — было все. Я просто боялась. <…>». Цитата 78.ru.

07:50 Напомним, накануне, 24 ноября, в Санкт-Петербурге благополучно разрешилась драма с захватом малолетних заложников. В разгар рабочего дня нетрезвый мужчина забаррикадировался в своей квартире вместе с шестью детьми, самому младшему из которых всего три года. Захватчик был вооружен ножом и топором. Он угрожал убить мальчиков, если не выяснит отношения с женой, которая незадолго до инцидента сбежала от смутьяна и вызвала полицию.