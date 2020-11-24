Колпино, Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Злоумышленник, удерживающий шестерых детей в заложниках в квартире города Колпино под Петербургом, — местный житель Денис Бельтюков, которому 38 лет, сообщает ряд СМИ.

По предварительным данным, находящийся в состоянии опьянения колпинец удерживает детей, угрожая им топором.

По одной из версий, преступник требует привести к нему жену.

К месту происшествия стянуты сотрудники силовых служб и медики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колпино под Петербургом мужчина захватил шесть детей в заложники