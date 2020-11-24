Ватикан, 24 ноября, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск впервые отнес уйгурское этническое большинство, проживающее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, к угнетенным народам, сообщает 24 ноября CNN.

(сс) Gusjer Уйгуры

«Я часто думаю о преследуемых народах: рохинджа, бедных уйгурах, езидах — то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделало с ними, было поистине жестоким — или христианах в Египте и Пакистане, убитых бомбами, которые взорвались, когда они молились в церкви», — заявил Франциск в новой книге «Давайте мечтать: путь к лучшему будущему», которая была опубликована 23 ноября.

За исключением краткого упоминания, глава Римской католической не раскрывает в книге вопросы, касающиеся уйгуров. При этом он более подробно рассказывает о других преследуемых группах, таких как рохинджа.

В свою очередь, выступая во вторник на брифинге для прессы, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что включение уйгуров Папой Франциском в список преследуемых народов «совершенно необоснованно».

«В Китае 56 этнических групп, и уйгурская этническая группа является равноправным членом большой семьи китайской нации. Китайское правительство всегда относилось (ко всем) группам меньшинств одинаково и защищало их законные права и интересы», — подчеркнул он.

Напомним, в начале лета нынешнего года президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против официальных лиц или организаций КНР, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров или других групп мусульман. Закон предусматривает два вида ограничений — заморозку активов и визовые ограничения.