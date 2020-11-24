Барнаул, 24 ноября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В конце октября 2020 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Омской области составила 3768,41 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,7 процента. Такие данные приводят сотрудники Омскстата в докладе «Социально-экономическое положение Омской области».

Омскстат Максимальное изменение цен на отдельные продовольственные товары в октябре 2020 года

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По данным статистики, с начала 2020 г. стоимость данной корзины увеличилась на 6,1 процента. Больше всего подорожали гречка, макароны и подсолнечное масло.

Рост демонстрируют и цены на непродовольственные товары. В октябре 2020 года они повысились на 0,9 процента, а с начала года — на 3,8 процента. Больше всего рост цен коснулся медикаментов, батареек и дров.