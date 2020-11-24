Барнаул, 24 ноября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. Личные подсобные хозяйства алтайских фермеров оказались в очень сложном положении из-за низких закупочных цен на молоко и резкого удорожания кормов. Как сообщает программа «Вести-Алтай», мелкие производители видят для себя только один выход — отправить коров на бойню.

Дмитрий Налбандян. Коровы. 1956

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По словам владельца ЛПХ из Михайловского района Алтайского края Сергея Адаменко, летом он держал 15 голов крупного рогатого скота, не считая телят. Но если в 2019 году фураж для них он покупал по 6 тысяч, в этом году — уже по 14 тысяч рублей.

Фермер говорит, что при таких ценах на корма молоко должно стоить 30 рублей за литр, но сейчас приемная цена составляет всего 18 рублей, а летом была и того меньше — 15 рублей. По словам специалистов сельхозуправления, около трети владельцев личных подворий с первыми морозами пустили скот под нож.

Как уже сообщало ИА REGNUM, период жёстких карантинных мероприятий, связанных с мировой эпидемией коронавируса, достаточно сильно сказался на молочной отрасли Алтайского края. К концу июля 2020 года товарные остатки на складах выросли с 4 до 4,8 млрд рублей и достигли критического объема. Это произошло на фоне закрытия школ, детских садов и других учреждений.