Москва, 24 ноября, 2020, 10:14 — ИА Регнум. В России начали действовать ограничения, введённые правительством РФ в отношении мигрантов. В список предпринимательских отраслей добавили управление недвижимостью и обслуживание зданий и территорий, куда по ОКВЭД входят: подметание улиц, уборка снега и наледи, а также уборка квартир и офисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В указанных сферах квота на мигрантов в 2021 году составит 70%.

Аналогичная квота, но уже в 50%, вводится для лесоводства и лесозаготовок, обработки древесины, оптовой торговли древесным сырьём и пиломатериалами.

Помимо этого, на 2% — с 26% до 24% — упала квота на мигрантов в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Остальные ограничения остались без изменений: по-прежнему запрещено привлекать мигрантов к работе в аптеках и палатках. Всего лишь 15% иностранцев можно допускать к работе в точках продаж табака и алкоголя. В области спорта квота составляет 25%, а в сфере овощеводства — 50%. В строительстве могут быть задействованы 80% мигрантов.