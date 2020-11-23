Лондон, 24 ноября, 2020, 01:46 — ИА Регнум. Вакцина от нового коронавируса будет предоставляться жителям Великобритании в добровольном порядке, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе пресс-конференции.

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При этом глава правительства порекомендовал всем согражданам принять участие в вакцинации. Он напомнил, что вакцина помогает защититься от инфекции не только тому, кто привился, но всем окружающим его людям.

Джонсон добавил, что власти намерены вакцинировать большую часть лиц из зоны риска. По словам премьер-министра, это должно произойти до Пасхи, которая отмечается в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что вакцина от коронавируса, созданная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, показала эффективность в 70 процентов, что является «фантастическим» результатом.