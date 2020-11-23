Каир, 24 ноября, 2020, 00:39 — ИА Регнум. Экономические потери от пандемии нового коронавируса в арабских странах составили более $150 млрд, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешом и главами региональных объединений, сообщается на сайте организации.

International Labour Organization ILO Городской рынок в Алжире

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По словам главы ЛАГ, среди указанных стран сокращение ВВП уже достигло 6%, и приблизительно 17 млн человек потеряли рабочие места. Кроме того, еще 15 млн жителей арабских стран столкнулись с нищетой. При этом размер долга этих стран увеличился еще на $220 млрд.

Аль-Гейт призвал международное сообщество оказать странам ЛАГ помощь, а кредиторов — снизить долговое бремя наиболее бедных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Антониу Гутерреш заявил, что если не будут предприняты срочные меры, то Йемену угрожает голод, который мир не видел несколько десятилетий.