Улан-Батор, 23 ноября, 2020, 21:20 — ИА Регнум. В Монголии, где введен строгий карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, 23 ноября в столице началось массовое тестирование населения на COVID, — передает корреспондент ИА REGNUM.

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»В связи с обнаружением COVID-19 у людей, проживающих в районах Сонгинохайрхан, Баянзурх, решено протестировать 35 000 жителей этих районов», — сообщили в Минздраве.

Также в связи с выявлением зараженных среди работников АО «Улан-Баторская железная дорога», решено протестировать всех работников общества. На 23 ноября более 15 тысячи сотрудников «УБЖД» протестированы. Среди работников «УБЖД» COVID-19 был обнаружен у 53 человек, в изоляции находится 461 работник.

С 23 ноября также начинается тестирование студентов всех вузов.

Правительственные меры

Правительство Монголии представило пакет мер, направленных на поддержку граждан в условиях пандемии.

Власти Монголии продлили выплаты денежного пособия всем детям до июня 2021 года. Раньше пособие получили только малоимущие. С 1 апреля до октября 2020 года размер выплаты увеличили с 580 до 2900 рублей в месяц.

Также до июля 2021 года объявлены ипотечные каникулы.

С 1 июля 2021 года планируется снять импортные пошлины на ввозимый рис, растительное масло, сено, корма для животных, пшеницу. От таможенных пошлин и НДС освободят поставляемые в страну растительное масло, сено, корма для животных, а также пищевые продукты, перерабатываемые в Монголии.

С целью обеспечения стабильности экспорта полезных ископаемых и нефти, пограничные пункты будут работать на полную мощность. Все водители грузовых автомобилей, перевозящих уголь в Китай через погранпереход Гашуунсухайт — Шивээхурэн, должны быть проверены на коронавирус, погранпереход объявлен «Зеленой зоной».

До конца 2021 года импортные диагностические комплекты, медицинские приборы, оборудование, дезинфицирующие средства и маски для использования при диагностике и лечении пандемий будут освобождены от импортных пошлин и НДС.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Монголии до 1 декабря введен строгий карантин. На 23 ноября, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 640, 204 человека заразились внутри страны. 340 человек выздоровели.