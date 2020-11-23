Вашингтон, 23 ноября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Джо Байден планирует предложить на пост госсекретаря кандидатуру Тони Блинкена, сообщил 23 ноября представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс на своей странице в Twitter.

U.S. State Department Тони Блинкен

По его словам, Тони Блинкен будет выдвинут на должность госсекретаря США.

При этом, по планам Байдена, Алехандро Майоракс должен возглавить министерство внутренней безопасности, Линда Томас-Гринфилд стать постпредом США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри займется вопросами климатической безопасности, а Джейк Салливан будет претендовать на должность советника президента по нацбезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США прошли 3 ноября. Победитель выборов не объявлен официально до сих пор.