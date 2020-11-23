Милан, Италия, 23 ноября, 2020, 20:39 — ИА Регнум. За последний месяц коронавирусом в Италии заразились 27 тысяч врачей и санитаров, в среднем — по 900 человек в день, заявил в понедельник, 23 ноября, советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди.

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Он отметил, что система здравоохранения испытывает «ужасные нагрузки» и что если эти нагрузки еще увеличатся, то система может перестать с ними справляться.

В такой ситуации введение дополнительных ограничений на перемещение граждан и их экономическую и социальную активность является «абсолютно необходимым», считает Риччарди.

По данным на23ноября, в Италии умерли50 453человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на630 (днем ранее— на 562). Выздоровели584 493человека, за сутки этот показатель увеличился на31 395(днем ранее — на13 574). Число подтвержденных носителей выросло на22 930(днем ранее — на28 337). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 431 795 — более 2% населения страны. В настоящее время заражены796 849человек — на9098 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снизилось впервые с начала августа 2020 года.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилосьв 66раз. За последний месяц число зараженных выросло в 4,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.