Подгорица, 23 ноября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными болезнями ввел 23 ноября новые меры, связанные с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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Согласно мерам, в стране на два часа удлиняется комендантский час: с 19 до 5 утра. Все магазины, рестораны, госучреждения, предприятия сервиса работают с 7 до 18 часов.

Ранее в стране ввели полностью масочный режим, ограничение на собрания на улицах — не более четырёх человек, специальные правила для ресторанов, кафе, спортзалов.