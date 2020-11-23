Подгорица, 23 ноября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Черногория занимает третье место в мире по количеству случаев коронавируса на миллион жителей, сообщает специализированный ресурс Worldometer.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель Черногории — 49 454 случая на миллион жителей, перед ней находятся только Андорра (80 917) и Бахрейн (49 707).

По данным Института общественного здравоохранения, в Черногории насчитывается 11 132 случая заражения, а с начала года зарегистрировано 31 062 случая.

Черногория также находится на 17-м месте по количеству умерших (699) на миллион жителей. С начала пандемии от последствий COVID-19 в Черногории скончались 439 пациентов.