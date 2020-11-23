Москва, 23 ноября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Законопроект о существенном ужесточении наказания за неповиновение сотрудникам правопорядка внес в Госдуму депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Антон Привальский ИА Красная Весна Полиция

Поправками в КоАП предлагается ужесточить ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности (ФСБ), органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии (Росгвардия), военнослужащих.

В случае принятия закона штраф за это нарушение составит для граждан от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, к нарушителям могут применить административный арест или обязательные работы на срок до 120 часов.

Сейчас штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов составляет от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

Такой размер штрафа не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний, их возможным негативным последствиям и не обеспечивает превентивную функцию законодательства об административных правонарушениях, отмечает Вяткин.