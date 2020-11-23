Челябинск, 23 ноября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. В Челябинске выявлены нарушители запрета на ночные дискотеки, введённого в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил на совещании вице-мэр Олег Извеков.

Дискотека

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Подобные мероприятия запрещены в регионе с 19 ноября. За 21 и 22 ноября было проверено 51 предприятие на предмет работы в ночное и вечернее время. Составлено 15 протоколов. Кроме того, за неделю было проверено соблюдение санитарного режима в 494 организациях. И 10 материалов передали в суд.

В ходе совещания Извеков отметил, что дискотеки по ночам запрещены. При этом их проведение оказалось одним из главных нарушений, выявленных за выходные. «Видимо, предприниматели не обратили внимание на эти документы», — сказал чиновник.