Москва, 23 ноября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. «Цены на нефть 23 ноября с утра уверенно идут вверх и настроены обновлять максимумы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

drpepperscott230 Добыча нефти

«Ближе к вечеру цена смеси Brent выросла на 1,2% до $45,53 за баррель, а цена WTI — на 1% до $42,58 за баррель. Рост обеспечили новости с прошедшего в выходные саммита G20 в формате видеоконференции.

Страны «двадцатки» подтвердили приверженность идее стабильности на рынках энергоресурсов

В итоговом коммюнике они прозрачно намекнули, что каждая страна вправе самостоятельно, без чьей-то указки извне, выбирать пути внедрения у себя «зелёной энергетики», либо даже предпочесть в краткосрочном аспекте традиционные энергоресурсы.

Сегодня на утренних торгах цена Brent поднималась выше $46 за баррель, но на этом уровне началась фиксация прибыли, что наводит на мысль, что в ближайшие дни выше $46,5 за баррель вряд ли ей удастся закрепиться.

Наиболее вероятный коридор по цене Brent сегодня составляет $45−46 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Цена на нефть Brent впервые с лета превысила отметку в $46