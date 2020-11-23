Париж, 23 ноября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Франция подпишет шесть соглашений о поставке вакцин от вируса SARS-CoV-2 объемом в 15% от всех закупок вакцины в рамках Евросоюза. Об этом заявила заместитель министра экономики и финансов Франции, ответственная за промышленность, Аньес Паннье-Рюнаше.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В своем интервью на радиостанции Radio J в понедельник, 23 ноября, Паннье-Рюнаше заявила, что у Франции «есть шесть соглашений… которые будут подписаны до конца ноября. Каждое из этих соглашений предполагает поставку от 200 до 300 миллионов доз вакцины».

«На Францию приходится 15% от всего объема поставок в Евросоюзе», — добавила заместитель министра.

Напомним, 20 ноября глава Научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дальфресси заявил, что первые результаты тестирования вакцин против вируса SARS-CoV-2 позволяют«увидеть свет в конце туннеля».