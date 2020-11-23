Сантьяго, 23 ноября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. В столице Чили, Сантьяго, возобновил свою работу аэропорт имени Артуро Мерино Бенитеса. С заявлением о поэтапном возобновлении авиасообщения выступил накануне президент Чили Себастьян Пиньера.

Marcelo Paez Bermúdez Международный аэропорт имени коммодора Артуро Мерино Бенитеса

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Возобновление авиасообщение Чили с другими странами пройдёт в три этапа. Для того, чтобы попасть на чилийскую территорию, иностранцы будут обязаны предоставить результат теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до времени въезда в страну, а также страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19.

Лица, находящиеся в течение последних 14 дней перед въездом в Чили в стране с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, должны будут соблюдать двухнедельный карантин даже в том случае, если у них на руках будет отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Пиньера подчеркнул, что в дальнейшем будут открываться аэропорты других городов, а также наземные пункты пропуска через границу.