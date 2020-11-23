Москва, 23 ноября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Высокоскоростная магистраль сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до двух часов, сообщил 23 ноября гендиректор РЖД Олег Белозеров на открытии станции Ховрино Октябрьской железной дороги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд

«Время движения по новому Московскому центральному диаметру (МЦД-3) — больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое «новое метро» появится в Москве», — сказал Белозеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что железнодорожную станцию Ховрино Ленинградского направления МЖД переименуют в Грачёвскую.

Название выбрали при помощи голосования на столичном транспортном портале. Грачёвская получила 57% голосов участников опроса. Рядом со станцией расположены парк и усадьба Грачёвка.

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