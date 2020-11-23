Стокгольм, 23 ноября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. В настоящее время сразу несколько стран находятся на ранней стадии вакцинации от COVID-19. Если Германия, США и Великобритания планируют прививать своих граждан от смертельного заболевания уже в декабре 2020 года, то вакцинация населения Швеции начнется в январе следующего. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Ранее крупные фармацевтические компании объявили о том, что они смогут поставить миллионы доз вакцины, как только будет получено разрешение, что побудило несколько стран разработать план с целью немедленного начала массовой вакцинации населения от COVID-19. Сейчас ситуация для Швеции складывается крайне благоприятно, так как в рамках договора Евросоюза о покупке различных вакцин страна может рассчитывать на такое количество доз препаратов от нескольких производителей, которого хватит на все население страны. Единственным условием для начала кампании по вакцинации является одобрение вакцин надзорными ведомствами.

«Мы заключили договор, который предусматривает поставку вакцины уже с января, но предварительным условием для этого является одобрение вакцины», — заявил Ричард Бергстрём, отвечающий вакцинирование от COVID-19 в Швеции.