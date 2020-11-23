Москва, 23 ноября, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Пожар случился в отделении полиции на улице Маршала Конева в Москве, людей из здания вывели. Об этом сообщили 23 ноября журналистам в столичном главке МЧС России.

skeeze Пожар

По адресу Маршала Конева, 6 на северо-западе Москвы находится следственное управление полиции. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания. В одном из помещений загорелись личные вещи.

В 10:32 сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, уже через 11 минут огонь ликвидировали. Людей эвакуировали, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на северо-западе Москвы произошёл пожар на базе ОМОН.

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