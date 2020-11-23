Стокгольм, 23 ноября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. Все больше и больше граждан Швеции намерены привиться от COVID-19, однако каждый четвертый житель страны по-прежнему отказывается от вакцинации. 26% жителей Швеции не хотят колоть себе вакцину, так как опасаются побочных эффектов от препарата. Об этом свидетельствуют данные опроса, подготовленного социологами Novus совместно с журналистами SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Последний опрос Novus/SVVT показывает, что все больше граждан Швеции положительно относятся к вакцинации по сравнению с летом этого года — 46% против 36% соответственно. Со времени проведения опроса в августе доля тех, кто не хочет вакцинироваться, снижается: в ноябре вакцинироваться от COVID-19 отказались 26%, в то время как в августе — 37%.

В опросе Novus/SVT, проведенном в период с 19 по 20 ноября, приняли участие 1164 респондента в возрасте от 18 до 79 лет.