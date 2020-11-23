Мадрид, 23 ноября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Власти Испании запланировали начало массовой вакцинации против коронавируса на январь 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

James Gathany Работа над вакциной

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«Кампания начнется в январе и будет иметь 13 тысяч пунктов вакцинации», — сказал Санчес.

По его словам, кампания продлится три месяца, во время которых медики намерены вакцинировать значительную часть испанцев. Также планируется привлечь к кампании дополнительное число медиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Испания находится на втором месте в Западной Европе по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — около 1,5 млн.