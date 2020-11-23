Стокгольм, 23 ноября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Работа муниципалитетов Швеции по обеспечению повышенной готовности на случай войны или других кризисных явлений может затянуться из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако в течение этого года все до одного муниципалитеты страны на местном уровне начнут работу по созданию так называемой системы военной организации. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Мы приняли политическое решение о том, что муниципалитет Воргорда создаст систему военной организации и укомплектует специальный штат», — заявил Конни Холм, координатор по безопасности в муниципалитете Воргорда.

Целью муниципалитетов Швеции, создающих систему военных организаций и занимающихся созданием штабов, является повышение способности общества реагировать на угрозу возникновения войны. Муниципалитеты и регионы должны гарантировать, что их местные администрации смогут укомплектовать медицинские учреждения и школы, обеспечить бесперебойную подачу водо‑ и электроснабжения, а также гарантировать работу других социально важных видов деятельности. Подчеркивается, что сроки создания системы военных организаций в этом году могут сдвинуться из-за пандемии коронавирусной инфекции.