Симферополь, 23 ноября, 2020, 10:55 — ИА Регнум. 29 населенных пунктов Республики Крым переведены на водоснабжение по графику либо подвоз воды. Об этом 23 ноября на заседании оперативного штаба по водоснабжению сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

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В числе населенных пунктов, переведенных на графики водоснабжения либо подвоз воды, помимо Симферопольского района, Алушта и Алуштинский район, Бахчисарайский район, Белогорский район, Ленинский, Судак, Феодосия.

«Обновим графики, чтобы все потребители видели, когда подается вода, когда осуществляется подвоз воды», — уточнил Баженов.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года жители Евпатории останутся без горячего водоснабжения, решение принято в целях экономии ресурса.