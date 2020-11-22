Вашингтон, 22 ноября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Сенатор от Демократической партии США Роберт Менендес подверг критике решение о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом 22 ноября сообщается в официальном заявлении политика.

Rosendahl Самолёт в небе

«Решение администрации о выходе из ДОН безрассудно и делает США и наших союзников менее защищенными от России», — отмечается в документе.

Кроме того, Менендес подчеркнул, что выход из соглашения является нарушением американского законодательства.

«В законе об оборонном бюджете на 2020 финансовый год Конгресс подтвердил свою поддержку ДОН и предписал администрации обосновать выход за четыре месяца до какого-либо официального уведомления о выходе. Президент Трамп наглым образом проигнорировал этот закон», — подчеркнул законодатель.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДОН еще 21 мая 2020 года, решение вступило в силу 22 ноября, то есть через шесть месяцев после объявления главы Белого дома.