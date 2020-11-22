Брюссель, 22 ноября, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости заключения международного договора, который позволит избежать в будущем ситуаций, сходных с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 22 ноября он сообщил во время саммита «Группы двадцати».

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«COVID-19 стал неожиданностью для многих из нас. Но это не первая глобальная пандемия. И, к сожалению, не последняя. Заглядывая в будущее, мировое сообщество должно быть лучше подготовлено к пандемиям», — отметил Мишель.

Политик подчеркнул, что заключение специального договора может помочь в будущем более оперативно и скоординировано реагировать на новые вызовы.

Напомним, саммит «Группы двадцати» проходил с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции. Главной темой обсуждения была проблема восстановления экономики после эпидемии коронавирусной инфекции.