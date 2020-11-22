Вашингтон, 22 ноября, 2020, 19:22 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах могут начать вакцинацию жителей от коронавируса 11 или 12 декабря, сообщает телеканал CNN.

Вакцинация

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Ранее компания Pfizer подала в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19. Специалисты надзорного органа планируют в течение трех недель изучить заявку.

По словам возглавляющего команду ученых в рамках американской государственной программы ускоренной разработки вакцины от коронавируса Монсефа Слауи, они намерены «доставить вакцины в места, где будут делать прививки, в течение 24 часов после одобрения».

«Я ожидаю, что, возможно, на второй день после одобрения — 11 или 12 декабря», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что одна из создаваемых вакцин будет скоро одобрена. К апрелю 2021 года вакцину сделают доступной для всего населения.

По словам американских ученых, вакцина эффективна и безопасна. Препараты создавались быстро, но скорость работы не повлияла на добросовестность научных специалистов.

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