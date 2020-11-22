Никосия, 22 ноября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Самолёт российской авиакомпании «Аэрофлот» совершил 22 ноября первый после восьмимесячной паузы рейс на Кипр. Об этом сообщило кипрское представительство российского авиаперевозчика.

Sergey Kustov Самолёт «Аэрофлота» в полёте

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«В самолете, который выполнил рейс SU2072 из Москвы в Ларнаку, было 69 пассажиров, из которых 58 являются гражданами России», — сообщили ТАСС в представительстве.

Отмечается, что на борту обратного рейса SU2073, который вылетел в Москву, находятся 146 пассажиров, из них 134 гражданина РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире каждый третий маршрут авиакомпаний закрылся из-за пандемии коронавируса.

Пассажиропоток в аэропортах Европы, в том числе аэропорты России и Турции, с начала пандемии весной и по ноябрь 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года упал на 81%. Самое большее снижение пассажиропотока (-86%) отмечается в Швейцарии и Великобритании.

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