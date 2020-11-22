Вашингтон, 22 ноября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал Парижское соглашение по климату на саммите «Большой двадцатки», посвященной вопросам сохранения экосистемы планеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Парижское соглашение было нацелено не на сохранение окружающей среды. Оно было нацелено на уничтожение американской экономики», — сказал президент США.

Он добавил, что отказывается «лишаться миллионов американских рабочих мест и направлять триллионы долларов самым злостным загрязнителям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден заявил, что Вашингтон вернется в Парижское соглашение по климату.

Комментируя это намерение Байдена, президент США Дональд Трамп заявил, что от повторного вступления США в договор выиграют Россия и Китай, но не американская сторона. Глава Белого дома отметил, что данное соглашение может уничтожить в стране множество рабочих мест, принесёт убытки в триллионы долларов и подорвёт положение государства в мире.