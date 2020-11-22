Минск, 22 ноября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. 28 человек задержали в Белоруссии в ходе очередной акции протеста, которая началась сегодня, 22 ноября, в белорусских городах, сообщили в пресс-службе правозащитной организации «Весна».

(сс) Homoatrox Задержание протестующих в Минске

Один протестующий был задержан в Новополоцке, один — в Заславле, еще 26 — в Минске. Двоих из задержанных в белорусской столице отпустили.

По информации правозащитников, мужчине, задержанному в Заславле 83 года.

Читайте также: Ограждения, автозаки, водометы — силовики подготовились к протесту в Минске