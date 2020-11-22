Путин обозначил роль России в урегулировании карабахского конфликта
Москва, 22 ноября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия выполняла только роль посредника при заключении договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом глава государства заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая выходит в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 22 ноября.
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«Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон, что мы сейчас и делаем», — сказал российский лидер.
Он также добавил, что авторами документами, безусловно, были три стороны — Армения, Азербайджан и Россия.
Стоит отметить, что в телепрограмме показали фрагмент с подписанием договора. Помощник спросил у Путина, будет ли он считать документ перед подписанием. Президент ответил:
Уже после Путин все равно подчеркнул, что авторов у документа три — он, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Напомним, что подписание этого договора положило конце 45-дневной войне в Нагорном Карабахе, в результате которой армянские силы потерпели военное поражение и потеряли значительную часть территорий, которые ранее контролировала Нагорно-Карабахская Республика.