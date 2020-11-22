Берн, 22 ноября, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что третья волна пандемии коронавируса SARS-CoV-2, скорее всего, накроет Европейский континент в начале 2021 года. Об этом он заявил в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media.

(сс) Alberto Giuliani Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19. Италия

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Набарро констатировал, что европейские страны не смогли предотвратить вторую волну пандемии коронавируса, даже после того, как им в какой-то степени удалось взять под контроль первую волну. Спецпосланник ВОЗ считает, что страны Европы не воспользовались относительным затишьем в летние месяцы 2020 года и не создали необходимую инфраструктуру для второй волны пандемии.

«Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — сказал Набарро.

Сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача снова взять пандемию под контроль, но таким образом, чтобы не прибегать к грубым мерам, таким, как локдаун и режим строгой самоизоляции, так как за такие ограничения приходится платить высокую цену.

В странах Восточной Азии ситуация с коронавирусом обстоит значительно лучше, так как там есть очень четкая коммуникация между властями и населением, считает Набарро. Также власти восточноазиатских стран не стали ослаблять ограничения после того, как пандемия у них пошла на спад.