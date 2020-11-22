Москва, 22 ноября, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Цена на первую российскую вакцину против коронавируса SARC-CoV-2, которая называется «Спутник V», будет намного ниже стоимости вакцин от западных компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщается сегодня, 22 ноября, в официальном аккаунте вакцины «Спутник V» в сети микроблогов Twitter.

Yarregion.ru Вакцина от коронавируса, разработанная в России

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Напомним, что корпорация Pfizer объявила о том, что одна доза её вакцины будет стоит $19,5. Другая компания — Moderna — сегодня объявила, что одна доза её вакцины будет стоить от $27−37. При этом речь идет о ценах производителя, а не о конечных, к тому же обе вакцины требуют двукратного введения, то есть, чтобы привиться вакциной от Pfizer, придется потратить как минимум $39 на человека, а вакциной Moderna — $50−74.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день массовое вакцинирование является единственной стратегией человечества по борьбе с пандемией коронавируса.