Екатеринбург, 22 ноября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё восемь человек. Об этом сообщает оперштаб.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

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Общее число умерших от данного заболевания составляет уже 951. Их пол и возраст не уточняются. Также неизвестно, сколько заразившихся коронавирусом граждан умерли от других болезней.

Состояние 548 находящихся в больницах медики называют тяжёлым. 316 пациентов находятся в реанимациях, из них 220 подключены к аппаратам ИВЛ.