Ереван, 22 ноября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном, сообщает 22 ноября пресс-служба главы армянского правительства.

Цитата из видео. facebook.com/ArayikHarutyunian Встреча президента Арцаха Араика Арутюняна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна

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По словам Пашиняна, армянское правительство приняло ряд решений о финансовой помощи соотечественникам в Карабахе. Главной задачей премьер-министр Армении назвал восстановление нормальной жизни Нагорного Карабаха, а также — обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан, выяснение судьбы лиц, пропавших без вести, а также их семей, обеспечение социальных гарантий военнослужащим и гражданским лицам, которые стали в результате войны инвалидами, а также проведение социально-психологической работы.

Президент Карабаха в свою очередь поблагодарил армянское правительство за реакцию на социальные проблемы, оперативное решение поднятых вопросов, за запланированные на ближайшие дни программы.

Арутюнян добавил, что в рамках социальных программ каждому гражданину возглавляемой им республики, который переедет в Армению, окажут финансовую помощь. А тем гражданам НКР, которые потеряли жилье выделят единовременно по триста тысяч драмов (45 767 рублей), что по его словам поспособствует снижению социальной напряженности.

Лидер Карабаха также выразил благодарность в адрес армян, соотечественников, проживающих в Армении, которые принимали на протяжении полутора месяцев беженцев из Нагорного Карабаха «и не видели и не ощущали никаких проблем». Президент НКР вместе с тем отметил, что в связи с похолоданием увеличиваются расходы на коммунальные платежи и через оперативный штаб в Ереване будет решаться вопрос о возмещении части расходов на коммунальные платежи, в том числе и тем соотечественникам в Армении, которые предоставили свою недвижимость, отели или иные объекты.

«На первом этапе мы планируем переселить в Арцах наших соотечественников, у которых есть возможность остаться, а те, кто потерял дома, будут переселены поэтапно, чтобы мы могли и размещать их, и в процессе решать социальные проблемы», — отметил глава республики.

Глава Карабаха также отметил со ссылкой на данные регистрационного центра, что за пять дней в возглавляемую им республику вернулись 25 тысяч человек и процесс возврата продолжается.