Волгоград, 22 ноября, 2020, 11:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки 234 случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались три пациента.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявили 25 тыс. 255 носителей инфекции. Выписаны после выздоровления 23 тыс. 930 человек, в том числе 45 — за минувшие сутки.

Зарегистрировано ещё три летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 275 пациентов.