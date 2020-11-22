Краснодар, 22 ноября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 176 новых случаев заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем сутками ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 22 ноября.

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«В Краснодаре выявлен 51 случай, в Сочи — 13, в Анапе и Тимашевском районах — десять. В Выселковском и Ейском районе заболело восемь человек, в Белореченском — семь, в Новороссийске — шесть. По пять человек заразилось в Горячем Ключе, Туапсинском и Павловском районах. По четыре новых пациента в Абинском, Кущевском, Северском, Усть-Лабинском, Новокубанском и Успенском районах», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего на территории края за период пандемии подтверждено 20 726 случаев заражения, выздоровели 13 796 пациентов. Скончались 545 человек. На 22 ноября в тяжёлом состоянии в стационарах находятся 39 пациентов — 36 на аппаратах ИВЛ, трое на ЭКМО.